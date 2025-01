Tragedia a New Orleans: Il figliastrino della tata di William e Harry tra le vittime, il principe in lutto

Nella notte di Capodanno, New Orleans è stata teatro di un attacco terroristico che ha causato la morte di 14 persone, tra cui Edward Pettifer, un britannico di 31 anni. Pettifer era il figliastro di Tiggy Legge-Burke, l’ex tata dei principi William e Harry, dal 1993 al 1999, periodo segnato da eventi tumultuosi per la famiglia reale, come la separazione di Carlo III e Diana Spencer nel 1996 e la tragica morte della principessa nel 1997.

L’attentato è stato perpetrato da Shamsud Din Jabbar, che ha investito la folla con la sua auto. Edward Pettifer era il figlio del marito di Tiggy Legge-Burke, Charles Pettifer, e della sua prima moglie. Durante gli anni in cui Tiggy si è presa cura dei principi, si è instaurato un forte legame con loro, tanto che William e Harry sono stati scelti come padrini per i figli della nanny. Questa connessione ha continuato a influenzare i legami familiari anche dopo la fine del lavoro di Tiggy con la royal family.

Il principe William ha espresso il suo cordoglio sui social, dedicando un pensiero a Pettifer e alle altre persone colpite dall’attacco. In una storia su Instagram, William ha scritto: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco”.

Il legame di Pettifer con la famiglia reale britannica ha attirato l’attenzione dei media, il che ha reso la notizia della sua morte ancora più significativa nel contesto di una tragedia. Il sentimento di perdita è stato amplificato dalla notorietà della famiglia reale e dalla tragica natura dell’attacco.

Nelle indagini sull’attentato, è emerso che Jabbar, l’attentatore, era stato segnato da eventi difficili nella sua vita, comprese difficoltà finanziarie e problemi familiari. La bandiera dell’Isis è stata trovata tra i suoi effetti, suggerendo una possibile motivazione ideologica per l’attacco.

La reazione del principe William è stata un momento di solidarietà, non solo per la famiglia Pettifer, ma anche per tutte le vittime innocenti, esprimendo il dolore e la compassione di fronte a una perdita così devastante.