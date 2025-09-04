Tragedia a Napoli, omicidio durante lite familiare

Notizie in breve dall’Italia e dal mondo della giornata.

NAPOLI

Una tragedia familiare ha avuto luogo a Napoli, dove Lucia Salemme ha ucciso il marito, Ciro Rapuano, durante una lite. L’omicidio è avvenuto in camera da letto mentre la figlia della coppia e la nipotina di 7 anni dormivano. Secondo quanto riportato alla polizia, Ciro avrebbe cercato di colpire la moglie con un coltello, ma lei si è difesa e si è ferita. Durante la collutazione, ha trovato un secondo coltello nascosto sotto il cuscino e, dopo aver colpito il marito, ha chiamato i soccorsi sostenendo di essere stata aggredita. Ora la donna è accusata di omicidio volontario e ha dichiarato di subire violenze domestiche da tempo.

VENEZIA

A Venezia, alcuni presunti borseggiatori hanno denunciato cittadini che tentano di fermarli, filmando le loro azioni e shouting. Il sindaco Luigi Brugnaro e il comandante della polizia locale, Marco Agostini, hanno confermato i fatti, sottolineando l’assenza di leggi nazionali per gestire situazioni di questo tipo.

IL RILASCIO

Un italiano di 23 anni, Luca Scarpato, fermato in Burkina Faso perché sospettato di appartenere a un gruppo paramilitare, è stato rilasciato dopo tre mesi. Il giovane, proveniente dalla Sierra Leone, è stato riportato in Italia grazie a una mediazione delle autorità.

LISBONA

In Portogallo, un incidente mortale ha coinvolto l’Elevador da Gloria, con 16 morti accertati secondo il premier. Un’indagine è in corso per capire se ci sia stato un errore di manutenzione.

UCRAINA

A Parigi, si è tenuto un incontro sulla crisi tra Mosca e Kiev. La premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà truppe in Ucraina.