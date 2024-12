Tragedia a Moncalieri: Ipotesi di Omicidio-Suicidio tra coniugi

In una villetta di campagna a Moncalieri, in provincia di Torino, sono stati trovati i corpi senza vita di Antonella Tarabra, 61 anni, e Emanuele Tuninetti, 69 anni, in quella che sembra essere una tragedia familiare. L’allerta è scattata lunedì 16 dicembre, intorno alle 20, quando il fratello di Antonella, preoccupato per la mancanza di notizie, ha deciso di recarsi a casa della coppia. All’interno dell’abitazione ha fatto la macabra scoperta e ha allertato le autorità.

Secondo le prime indagini, potrebbero esserci gli estremi per un omicidio-suicidio. Il corpo di Antonella presentava ferite da arma da taglio, mentre Emanuele è stato trovato impiccato. Questa terribile notizia ha sconvolto la comunità locale, con i vicini che hanno descritto la coppia come “persone tranquille e educate”, senza apparenti problemi. La dinamica esatta degli eventi rimane ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Sezione Investigativa Scientifica per raccogliere ulteriori prove.

Non è stata ancora identificata una causa specifica che abbia portato alla tragedia. Antonella ed Emanuele vivevano nella Borgata Tolle di Moncalieri e da generazioni lavoravano come contadini, vendendo i loro prodotti ai Mercati Generali di Torino. La coppia non aveva figli, ed i vicini hanno negato la presenza di problemi di salute.

Questo drammatico evento non è isolato. Solo pochi giorni prima, il 13 dicembre, a Castellamonte un altro caso simile ha visto un pensionato di 71 anni uccidere la moglie di 70 anni prima di togliersi la vita, probabilmente influenzato dalla depressione e dal morbo di Alzheimer della donna. La crescente frequenza di tali episodi solleva preoccupazioni sul benessere mentale e sulle dinamiche familiari.

Le indagini continuano, e gli aggiornamenti sul caso di Moncalieri saranno monitorati attentamente mentre si cerca di comprendere le motivazioni dietro a questo tragico evento.