Tragedia a Modica: madre e figlia si spengono in poche ore per malori fatali

Una drammatica sequenza di eventi ha scosso la cittadina siciliana di Modica, in provincia di Ragusa, il 7 ottobre, quando madre e figlia sono decedute a poche ore di distanza l’una dall’altra. Alessandra Civello, 48 anni, è morta dopo una lunga malattia che l’aveva afflitta negli ultimi anni. Sua madre, Anna Guglietta, di 68 anni, è deceduta per un malore improvviso subito dopo aver assistito al decesso della figlia.

La notizia della morte di Alessandra ha colpito profondamente Anna, che aveva dedicato gran parte delle sue energie alla cura della figlia durante il suo percorso di malattia. Gli amici e i conoscenti raccontano che il lungo periodo di sofferenza ha pesato notevolmente sulla salute della madre, rendendola vulnerabile e sfinita. È quindi comprensibile che il malore che l’ha colpita poche ore dopo la scomparsa della figlia possa essere stato una combinazione di fatica fisica e shock emotivo.

L’intera comunità di Modica è rimasta sgomenta di fronte a questa doppia tragedia, e la notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando reazioni di profonda tristezza tra la popolazione. I familiari di Alessandra e Anna, colpiti dalla perdita, si trovano ora ad affrontare un dolore immenso. Alessandra lascia due figli, Vincenzo e Matteo, e un marito, Michele, oltre a due sorelle, Tiziana e Valentina, e al padre che ha subito una perdita devastante, perdendo prima la figlia e poi la moglie in un lasso di tempo così breve.

I funerali delle due donne si svolgeranno il giorno successivo, l’8 ottobre, presso la chiesa di San Luca a Modica, in un evento che unirà la comunità in un momento di lutto e commemorazione. La coincidenza di queste due morti ha creato una situazione senza precedenti per la famiglia e per la cittadinanza, lasciando un segno indelebile nei cuori di coloro che le conoscevano. La storia di Alessandra e Anna rimarrà impresso nella memoria di Modica come un triste esempio di come la vita possa cambiare in un istante, portando via due persone amate e rispettate nella comunità.