Tragedia a Mezzocorona: Patrick Vettori perde la vita in un incendio, il fratello Marvin campione mondiale di arti marziali

Il giovane Patrick Vettori, 30 anni, è morto in un incendio verificatosi all’alba del 15 aprile nel suo appartamento a Mezzocorona (Trento). Si era recentemente candidato alle elezioni comunali nella sua città. L’incendio è scaturito dalla cucina, probabilmente a causa di una pentola lasciata sui fornelli mentre Vettori si addormentava dopo essere rientrato a casa. L’allerta è scattata intorno alle 5 del mattino, quando alcuni vicini hanno notato del fumo. Purtroppo, quando i vigili del fuoco sono arrivati, non c’era più nulla da fare: il giovane era già deceduto per intossicazione da fumo.

Patrick era anche il fratello di Marvin Vettori, un noto campione di arti marziali, che ha dedicato un emozionante messaggio al fratello sui social. Marvin ha descritto il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa e ha condiviso l’amore che nutriva per lui, promettendo che un giorno saranno sepolti insieme. Anche il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser, ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Patrick come una persona giovane, brillante ed entusiasta, il cui sorriso sarà sempre nei ricordi della comunità.

La tragedia ha scosso la comunità locale e le autorità stanno indagando per confermare le cause dell’incendio, che si presume siano legate alla pentola dimenticata sui fornelli. Patrick Vettori era un agente immobiliare con la passione per il servizio alla comunità, come dimostrato dalla sua recente candidatura.