Tragedia a Mela Murgia: due cacciatori trovati morti, sospetto omicidio-suicidio

Tragedia a Mela Murgia, vicino a Quartucciu, in Sardegna, dove due giovani cacciatori di 28 e 27 anni sono stati ritrovati morti dopo quello che sembra essere un incidente di caccia. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due ragazzi avrebbe accidentalmente sparato e ucciso l’altro, per poi togliersi la vita in seguito allo shock per l’accaduto. Le autorità stanno indagando per capire la dinamica esatta dell’incidente.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, in un’area boschiva nei pressi del comune. I familiari dei ragazzi hanno dato l’allerta dopo che non sono rientrati a casa dopo una giornata di caccia. La localizzazione dei corpi è stata possibile grazie ai cellulari, che erano attivi, benché i ragazzi non rispondessero. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il corpo forestale regionale, coordinati dalla prefettura di Cagliari.

Il primo intervento ha rivelato che uno dei due cacciatori ha colpito l’altro alla nuca, mentre solo uno di loro possedeva un porto d’armi. Accanto ai corpi sono stati trovati anche i loro cani da caccia. All’arrivo dei soccorsi sanitari, non è stato possibile fare nulla per salvare i giovani, che erano già deceduti. Sono stati effettuati rilievi tecnici da parte del nucleo investigativo per chiarire ulteriormente quanto accaduto. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla sicurezza durante le attività di caccia.