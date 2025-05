Tragedia a Mantello: operaio morto in incidente sul lavoro

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto il 26 maggio a Mantello, in provincia di Sondrio, dove un operaio di circa 60 anni, Paolo Vallan, ha perso la vita nella cava Cavada. L’uomo, considerato un lavoratore esperto, è caduto in un frantoio, un impianto destinato alla frantumazione di rocce. I soccorsi, allertati poco dopo le 13:30, hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo, ogni tentativo è risultato vano.

La Procura di Sondrio ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Le autorità stanno attualmente investigando su possibili malfunzionamenti tecnici, errori operativi e carenze nei protocolli di sicurezza.

Vallan risiedeva in un piccolo centro vicino a Mantello ed è considerato una figura di riferimento per la sua esperienza. Il drammatico evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza sul lavoro in Italia. Nei primi mesi del 2025, si sono registrati 210 incidenti mortali, un incremento del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Lombardia è tra le regioni con il maggior numero di decessi, insieme a Campania e Veneto, mentre i settori più colpiti sono il manifatturiero e le costruzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it