Tragedia a Manfredonia: Donna Investita dal Marito Prima della Separazione e Tentativo di Incendio

Tentato femminicidio a Manfredonia, dove un uomo di 48 anni ha tentato di uccidere l’ex moglie durante una violenta aggressione. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, quando la polizia è stata allertata dai vicini che hanno assistito alla scena. L’uomo, già in fase di separazione dalla donna, si era recato presso l’abitazione dell’ex compagna con l’intento di aggredirla.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha iniziato a versare benzina sulla porta d’ingresso dell’abitazione, probabilmente con l’intenzione di appiccare un incendio. Quando la donna ha aperto la porta, l’uomo ha lanciato la benzina contro di lei. La vittima ha cercato di rincorrere l’aggressore mentre questi fuggiva. Salito a bordo della sua auto, l’uomo ha investito la donna, che ha riportato gravi ferite alle gambe.

La donna è stata soccorsa immediatamente ed è stata portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Fortunatamente, nonostante le ferite, la vittima è rimasta cosciente e non è in pericolo di vita. Nel frattempo, l’aggressore è stato rintracciato e arrestato dalla polizia poco dopo l’episodio. L’uomo ora deve affrontare l’accusa di tentato omicidio, che viene contestata in base alla dinamica dell’aggressione.

Gli investigatori sono attualmente al lavoro per raccogliere ulteriori prove e completare le indagini su questo caso di violenza domestica, sempre più diffuso e preoccupante. La situazione ha destato allerta e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di interventi e misure adeguate per proteggere le vittime di violenza di genere.

Questo tentato femminicidio è solo una delle tante tragiche manifestazioni della violenza contro le donne, un fenomeno che richiede una risposta urgente e un impegno collettivo per garantire la sicurezza e il rispetto per tutti. La polizia è riuscita a identificare l’aggressore grazie alla testimonianza dei vicini che hanno assistito all’accaduto, dimostrando l’importanza della vigilanza comunitaria in situazioni di emergenza.