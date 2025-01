Tragedia a Livorno: Auto precipita dalla bretella della Fi-Pi-Li a causa di una lastra stradale

Tragedia sulla Fi-Pi-Li: un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada regionale toscana, precisamente sulla rampa che collega l’uscita di Livorno centro al tratto verso Stagno e l’accesso all’autostrada A12. L’incidente è successo mercoledì 8 gennaio, quando un tir, viaggiando nella direzione opposta, ha perso una lastra d’acciaio durante il passaggio. Questo ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto anche l’automobilista, causando grossi disagi alla viabilità, con code e rallentamenti nelle zone circostanti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal sito de Il Tirreno, il carico del camion è caduto violentemente sul tratto stradale, colpendo il new jersey centrale. Dopo l’impatto, la barriera di protezione è stata sbalzata in mezzo alla carreggiata, agendo come un trampolino per la vettura del 38enne. Il veicolo ha percorso una traiettoria di circa dieci metri, per poi finire nel corso d’acqua sottostante la rampa stradale, capovolto.

Immediatamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogrù per recuperare l’auto con il corpo della vittima all’interno. I soccorritori, tra cui i volontari della Pubblica assistenza di Collesalvetti e i membri della Misericordia di Cenaia, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. L’incidente ha generato notevoli problematiche al traffico, creando code e rallentamenti sia sulla superstrada che sulle strade limitrofe.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli approfondimenti serviranno a stabilire eventuali responsabilità, verificando anche se il tir stesse rispettando gli standard di sicurezza durante il trasporto del carico. La tragedia evidenzia nuovamente i rischi legati alla viabilità e la necessità di rigorosi controlli sui trasporti pesanti.