Tragedia a Leporano: Il Figlio di Silvana La Rocca Le Strappa il Cuore Dopo l’Accoltellamento

Le indagini sull’omicidio di Silvana La Rocca, avvenuto a Leporano, hanno rivelato dettagli agghiaccianti. L’autopsia ha confermato che il figlio, Salvatore Dettori, 46 anni, ha accoltellato la madre 73enne ripetutamente e poi le ha strappato il cuore dopo aver le aperto il torace. Questo crimine, avvenuto il 13 novembre, è stato descritto come particolarmente inumano e violento dal professor Francesco Introna, che ha condotto l’autopsia. L’omicidio si inserisce in un contesto di tensioni familiari, legate anche a problemi economici di Dettori.

Salvatore Dettori ha confessato il crimine agli inquirenti, e il gip di Taranto ha convalidato il fermo, mantenendolo in carcere. Tuttavia, il movente dell’omicidio rimane poco chiaro. Dettori ha fornito spiegazioni confuse, menzionando un presunto rifiuto da parte della madre riguardo ad accoglierlo in casa e divisioni sulle questioni legate alla proprietà della villetta familiare, condivisa con un altro fratello che vive in Francia.

Le sue affermazioni risultano poco credibili e contornate da elementi macabri e disturbanti. Ha sostenuto di aver ucciso la madre perché influenzata da altre persone, asserendo che la madre lo obbligasse a mangiare “carne umana”, specificamente i resti del padre defunto nel 2002. Ha anche riferito di essere ossessionato dalla presenza di “vampiri”. Dettori ha descritto di aver iniziato a colpire la madre con un fendente alla nuca, e successivamente ha continuato a colpirla in diverse parti del corpo, infine aprendo il torace per estrarre il cuore, vegliando su di lei fino alla morte.

L’entità della brutalità e la natura disturbante delle affermazioni di Dettori hanno catturato l’attenzione degli inquirenti, sollevando interrogativi non solo sul movente ma anche sulla stabilità mentale dell’uomo. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente le circostanze del delitto e il contesto familiare complesso in cui si è verificato.