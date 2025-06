Tragedia a Lecce: trovato cadavere carbonizzato in auto incendiata

Un drammatico episodio si è verificato a Lecce, dove è stata scoperta un’auto avvolta dalle fiamme lungo la strada tra Surbo e Trepuzzi. All’interno della Fiat Punto, i soccorsi hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, visibilmente carbonizzato.

La segnalazione è giunta da alcuni passanti che, la mattina del 27 giugno alle 9:30, hanno notato il veicolo in fiamme. Quando i soccorritori sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo pare si trovasse nel posto di guida.

L’auto incendiata si trovava in un’area rurale, nei pressi della strada provinciale 92, tra una cava e un’azienda che produce infissi. Secondo le informazioni disponibili, il veicolo è intestato a un autista di scuolabus della zona, attualmente irreperibile.

Le identità coinvolte non sono state ancora confermate, complici le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno transennato l’area per eseguire tutte le perizie necessarie. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa, compresa quella del suicidio.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it