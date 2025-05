Tragedia a Lecce: marito spara alla moglie e si suicida

Una donna di 82 anni, M.T.P., è deceduta oggi all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, dopo essere stata gravemente ferita dal marito, A.B., di 85 anni. L’incidente è avvenuto venerdì nella loro abitazione di Otranto, dove l’uomo ha sparato alla moglie alla testa a distanza ravvicinata, per poi togliersi la vita. La scoperta del dramma è stata fatta da un familiare. La pistola utilizzata era detenuta legalmente. Secondo le prime ricostruzioni, entrambi avevano problemi di salute significativi. La donna era stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche e aveva subito un intervento chirurgico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com