Tragedia a Lazzate: Uomo muore in moto 14 anni dopo il figlio, incidente nel Monzese davanti alla moglie

È morto un uomo di 54 anni, Sebastian Monguzzi, a seguito di un incidente motociclistico a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto il 25 aprile, mentre la moglie lo precedeva in auto. Monguzzi ha perso il controllo della moto e ha finito per uscire di strada. La moglie ha tentato di soccorrerlo dopo aver assistito alla caduta tramite lo specchietto retrovisore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, giunti con ambulanze ed elicottero, è deceduto un’ora dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo. I carabinieri di Seregno stanno indagando per ricostruire le circostanze dell’incidente.

Questa tragedia colpisce duramente la famiglia, già segnata dalla perdita del figlio Leonardo, deceduto nel 2011 a soli 10 anni, investito da un’auto mentre attraversava la strada per giocare. Il piccolo, trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, morì dopo una notte in terapia intensiva a causa delle ferite riportate.

Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha espresso il cordoglio della comunità, sottolineando la doppia tragedia che ha colpito la famiglia Monguzzi. Ha invitato i cittadini a sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore. La moglie di Sebastian è stata portata in ospedale in codice verde, a causa dello shock subito. La comunità è in lutto, unita nel ricordo della vita di Sebastian e della sua famiglia, segnata da una tragedia incomprensibile.