Tragedia a La Spezia

La fidanzata di Zouhair Atif, il ragazzo che ha accecato dalla gelosia ha ucciso Abanoub Youssef, è sconvolta per la tragedia e non riesce a darsi pace. La ragazza conosceva la vittima da tempo e aveva una bella amicizia con lui, ma il suo fidanzato non riusciva ad accettare questo rapporto e lo considerava un peso insopportabile.

La gelosia di Atif è stata scatenata da una fotografia che ritraeva la sua fidanzata insieme a Youssef, che era stata pubblicata sui social. La ragazza aveva cercato di spiegare al suo fidanzato che la foto era falsa, ma lui non le aveva creduto. Venerdì mattina, Atif ha affrontato Youssef nei bagni della scuola e lo ha accoltellato in classe davanti ai compagni.

La fidanzata di Atif si è difesa sul profilo social, chiedendo di non speculare sulla vicenda e affermando di aver fatto il possibile per evitare litigi tra i due. Ha anche confermato di aver già fornito la propria versione agli inquirenti e di essere stata sottoposta a un interrogatorio. La ragazza ha lanciato un appello alla collaborazione a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili a far luce sulla tragedia e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Youssef.