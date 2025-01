Tragedia a Illorai: Giuseppe Zedde ucciso da due mucche davanti al figlio

Giuseppe Zedde, un uomo di 75 anni e vigile urbano in pensione, è morto in un tragico incidente avvenuto il 14 gennaio 2025 nelle campagne di Illorai, comune in provincia di Sassari, Sardegna. Mentre stava caricando due mucche su un furgone con l’aiuto del figlio, una vacca, spaventata da qualcosa, ha colpito l’anziano facendolo cadere a terra. Successivamente, una seconda mucca l’ha calpestato, tutto accaduto davanti agli occhi del figlio. L’uomo ha riportato traumi gravi e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non è riuscito a sopravvivere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bono, il personale medico del 118 e i tecnici dell’azienda sanitaria locale. È stato addirittura richiesto l’intervento dell’Elisoccorso, ma questo è tornato indietro senza operare. I soccorritori hanno tentato di rianimare Zedde, ma le ferite erano troppo gravi e l’uomo è deceduto sul posto.

Dopo l’incidente, il corpo di Giuseppe Zedde è stato trasportato presso l’ospedale “San Francesco” di Nuoro, dove è a disposizione della Procura, che potrebbe disporre un esame autoptico. L’incidente, avvenuto in un contesto rurale destreggiato nella vita quotidiana degli agricoltori, ha scioccato la comunità locale. Gli abitanti di Illorai, a conoscenza della perdita, hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social media, in particolare sul gruppo Facebook “Sei di Illorai se…”, con numerosi messaggi di condoglianze per la scomparsa di un uomo molto stimato e conosciuto nel paese.

Giuseppe Zedde era benvoluto nella sua comunità e aveva ricoperto anche incarichi pubblici presso il municipio di Illorai. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto tra gli amici e i familiari, che lo ricordano con affetto. Questo incidente sottolinea i rischi associati alla vita agricola, dove anche gli animali domestici, sebbene in genere benigni, possono comportare situazioni pericolose. La notizia del tragico evento ha destato molta attenzione e in particolare la richiesta di cautela quando ci si occupa di animali bestiame.