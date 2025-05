Tragedia a Ibiza: Italico muore dopo una notte in discoteca

Un ragazzo italiano di 20 anni è deceduto a Ibiza dopo aver trascorso la notte in una discoteca di Sant Antoni. La tragedia è avvenuta all’alba di lunedì 19 maggio, quando il giovane ha iniziato a sentirsi male e, nonostante l’intervento dell’ambulanza, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso.

La Guardia Civil ha avviato un’indagine per determinare le cause della morte. Tra le ipotesi, non viene esclusa l’eventualità che l’uso di sostanze stupefacenti possa aver avuto un ruolo, ma le autorità stanno considerando anche altre possibilità. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, potrebbe fornire chiarimenti sulla tragedia.

Il giovane lavorava come cameriere sull’isola, dove si era trasferito per la stagione estiva. Il Consolato Generale di Barcellona ha informato la polizia italiana per avvisare la famiglia dell’accaduto. Una persona che si trovava con lui in discoteca ha confermato le informazioni raccolte. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli riguardo l’indagine in corso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it