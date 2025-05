Tragedia a Ibiza: 20enne italiano muore in discoteca

Un ragazzo di 20 anni, di nazionalità italiana, è deceduto all’alba di oggi in una discoteca a Sant Antoni, Ibiza. Secondo la Guardia Civil, il giovane ha avvertito un malore ed è stato assistito dai servizi medici locali, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Nonostante l’intervento di un’ambulanza, i tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo. Agli investigatori spagnoli risulta che sia stata avviata un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Tra le varie ipotesi, si sta valutando anche il possibile uso di sostanze stupefacenti; sarà l’autopsia a determinare la causa concreta della morte. Il Consolato Generale di Barcellona è stato informato e sta provvedendo a comunicare la situazione alla famiglia del ragazzo attraverso la polizia italiana.

