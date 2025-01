Tragedia a Gualdo Tadino: Eliza forse uccisa nel sonno, emergono sospetti di premeditazione

Dopo il tragico femminicidio-suicidio a Gualdo Tadino, Perugia, emergono le prime ipotesi sulle circostanze della tragedia. Secondo le indagini, Daniele Bordicchia potrebbe aver ucciso sua moglie, Eliza Stefania Feru, mentre lei dormiva, suggerendo un possibile atto premeditato invece che impulsivo.

Le ricostruzioni indicano che Eliza, dopo una lite, avrebbe scelto di dormire sul divano per evitare di stare accanto al marito. Daniele, quindi, avrebbe atteso che lei si addormentasse prima di spararle con una pistola di ordinanza. Dopo l’omicidio, si sarebbe tolto la vita colpendosi alla tempia. Questa teoria trova supporto nell’esame del corpo di Eliza, che ha rivelato segni di un colpo a distanza ravvicinata, colpendo organi vitali. Se confermata, questa dinamica escluderebbe l’idea di un gesto frutto della rabbia al culmine di una lite.

Il matrimonio tra Daniele e Eliza, celebrato nel maggio 2024, sembrava attraversare un momento difficile. Eliza era intenzionata a lasciare la casa coniugale, cosa che avrebbe destabilizzato ulteriormente Daniele, che aveva chiesto giorni di ferie per affrontare la situazione emotiva. La sera del 4 gennaio, attorno alle 23, è avvenuto l’omicidio.

La mattina seguente, le famiglie di entrambi cominciano a preoccuparsi quando i loro telefoni squillano a vuoto. La madre e la sorella di Daniele decidono di recarsi a casa della coppia. Qui trovano i corpi senza vita di Daniele ed Eliza, rispettivamente nella camera da letto e nel salotto. Le indagini continuano a cercare di chiarire il movente e le dinamiche della tragedia, ma per ora gli inquirenti hanno confermato il caso come femminicidio-suicidio.

La situazione solleva interrogativi sulla salute mentale di Daniele e sulle problematiche relazionali della coppia. Questo evento evidenzia la crescente preoccupazione per la violenza di genere in Italia, un fenomeno che richiede un’attenzione costante da parte delle istituzioni e della società. Le indagini non sono ancora concluse, ma il percorso sembra indirizzarsi verso una spiegazione che combina il dolore all’emergere di una violenza feroce.