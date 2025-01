Tragedia a Frigocaserta: Operaio Morto per Avvelenamento da Ammoniaca e Nube Tossica

La tragedia del lavoro si è verificata presso lo stabilimento della Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, specializzato nella conservazione di alimenti freschi e surgelati, dove è avvenuta la morte del 19enne Patrizio Spasiano. Il giovane, originario di Secondigliano, era stato assunto da pochi mesi da un’azienda esterna per effettuare lavori di manutenzione su un silos. Durante l’incidente, si è verificata la perdita di ammoniaca, creando una nube tossica e portando al panico fra gli operai, che hanno tentato di allontanarsi dal luogo. Patrizio non è riuscito a scappare in tempo e ha perso la vita.

All’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno mobilitato quasi trenta uomini, il ragazzo era già deceduto. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla presenza di gas tossico, e per questo è stato richiesto anche l’intervento del nucleo batteriologico e chimico di Napoli e Caserta. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine e ambulanze, mentre il sostituto procuratore Giuliano Caputo della Procura di Napoli Nord ha aperto un’indagine per accertare le dinamiche dell’incidente.

Le autorità locali di Lusciano hanno emesso un avviso per informare la cittadinanza di adottare precauzioni a causa dei fumi nocivi prodotti dall’incidente. Hanno raccomandato ai cittadini, in particolare a quelli con patologie respiratorie, di mantenere chiuse finestre e porte e di evitare l’uso di ventilazione forzata.

Non è la prima volta che la Frigocaserta è al centro di incidenti mortali; solo dieci giorni prima, un altro operaio, di 39 anni, era deceduto in un incidente simile, rimanendo schiacciato da un muletto. Inoltre, nel novembre 2021, un ampio incendio aveva danneggiato parte della struttura. Questo ultimo incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza sul lavoro, in un contesto di crescente preoccupazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.