Tragedia a Fondi: Donna in coma dà alla luce una bimba dopo un incidente, marito perde la vita

Una bambina è nata da una madre di 42 anni in coma dopo un incidente stradale a Fondi, nel Lazio. La donna, incinta, era di ritorno con la famiglia da una gita, quando il marito di 45 anni è deceduto nello schianto. I due figli, una di sette anni e l’altro di due, sono stati ricoverati insieme alla madre. L’incidente è avvenuto il 6 gennaio sulla via Flacca, e secondo le prime ricostruzioni, il padre ha perso il controllo del SUV, ribaltandosi e finendo in un canale.

L’impatto sarebbe avvenuto mentre l’auto stava transitando su un cavalcavia, invadendo la corsia opposta e collidendo con il guardrail, il che ha provocato il ribaltamento. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, con ambulanze e vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La madre è stata portata all’ospedale Dono svizzero di Formia in condizioni critiche e posta in coma farmacologico. Anche i due bambini sono stati ricoverati, sebbene non fosse chiaro il loro stato di salute.

Durante il ricovero, i medici hanno dovuto effettuare un parto cesareo per salvare la madre e la bambina. L’operazione è riuscita e la neonata, che pesa 2,6 chili, è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere monitorata. La madre continua a essere in coma farmacologico. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, da cui non risultano coinvolti altri veicoli.

Questo tragico evento segue un altrettanto drammatico incidente avvenuto solo due giorni prima, dove una coppia ha perso la vita in un altro incidente ad Ancona. Le autorità stanno indagando su questa e altre circostanze legate agli incidenti stradali nella regione. Le storie di famiglie colpite da tragedie simili evidenziano la vulnerabilità dei viaggi su strada, specialmente in condizioni di traffico e meteo variabili.