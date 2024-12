Tragedia a Firenze: famiglia intossicata dal monossido di carbonio, una figlia in ospedale

Una tragedia si è verificata a San Felice a Ema, una frazione vicino Firenze, dove una famiglia composta da due genitori e un bambino sono stati trovati morti all’interno di una villetta. Si sospetta che la causa del decesso sia stata l’intossicazione da monossido di carbonio. L’altra figlia della famiglia, di sei anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove attualmente versa in condizioni gravissime.

Secondo le informazioni, nella villetta coinvolta vivono due famiglie. Alla tragedia è seguita un’operazione di soccorso, in cui i vigili del fuoco e il 118 hanno trovato i corpi dei genitori e dei due bambini, iniziando le manovre di rianimazione. Le operazioni sono state complicate dalla necessità di attendere che il rischio di una presenza letale di monossido di carbonio fosse valutato dai pompieri, che sono intervenuti intorno alle 14:00, dopo che le persone non avevano risposto ai tentativi di contatto.

L’ipotesi principale che si sta considerando è che l’intossicazione da monossido di carbonio sia stata provocata da un malfunzionamento di apparecchiature domestiche o da una cattiva ventilazione. Il monossido di carbonio è un gas pericoloso e spesso difficile da rilevare, emesso da vari apparecchi e combustibili. La sua accumulazione in spazi chiusi può portare a gravi conseguenze, tra cui la morte per avvelenamento, in tempi rapidi. I sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio includono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale.

Nel contesto di eventi recenti, si segnala anche un caso a Milano, dove una fuga di gas ha portato all’evacuazione di un condominio e all’intossicazione di cinque persone. Le autorità stanno seguendo rigorosamente le indagini per stabilire le cause di queste emergenze sanitarie e prevenire future tragedie.

La situazione della bambina in ospedale è particolarmente critica, con gravi danni riscontrati, soprattutto a livello cardiaco. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti.