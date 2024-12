Tragedia a Ercolano: La Fabbrica di Fuochi d’Artificio e le Sorelle Perdute

Il proprietario della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, Pasquale Punzo, ha iniziato a collaborare con gli investigatori dopo l’esplosione avvenuta il 18 novembre, nella quale sono morte Sara e Aurora Esposito e Samuel Tafciu. Punzo, unico imputato, è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, caporalato, sfruttamento del lavoro nero e detenzione illecita di armi ed esplosivi. Inizialmente ha negato ogni responsabilità, ma poco prima dell’udienza ha cominciato a rilasciare ammissioni.

Secondo quanto avrebbe dichiarato, Punzo sarebbe stato coinvolto nella produzione di esplosivi e avrebbe assunto le giovani vittime per necessità di manodopera. Ha anche comunicato di aver ricevuto una grande commessa per botti illegali di tipo Rambo e Kobra, da vendere in bancarelle abusive di Napoli in vista del Capodanno. Il committente di questo ordine sarebbe un certo Enzo, descritto da Punzo come una “persona importante” nel commercio illegale di fuochi d’artificio. Gli investigatori sono attualmente a caccia della sua identità.

Nel frattempo, lo Stato sta cercando di riconoscere un risarcimento alle famiglie delle vittime. Sara e Aurora Esposito erano gemelle di 26 anni, mentre Samuel Tafciu aveva solo 18 anni. In situazioni normali, spetterebbe all’Inail risarcire i parenti in caso di infortuni sul lavoro, ma questo caso è complesso poiché i ragazzi erano tutti assunti in nero, senza un contratto ufficiale. Nonostante questo, l’Inail sta cercando di fornire un risarcimento alle famiglie.

La situazione ha suscitato molto clamore e le indagini proseguono per far luce su tutte le responsabilità e il contesto illegale in cui operava la fabbrica di fuochi d’artificio. I familiari delle vittime chiedono giustizia e chiarimenti riguardo alla sicurezza lavorativa e alle condizioni in cui operano i giovani, spesso sfruttati nel silenzio dell’illegalità. La richiesta di risarcimento aggiunge ulteriore complessità a una tragedia che ha colpito la comunità locale, in attesa di sviluppi nelle indagini e in sede legale.