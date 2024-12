Tragedia a Elmas: Un morto e un ferito grave nell’incidente tra operai e camion a Cagliari

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Elmas, in provincia di Cagliari, dove due operai sono stati schiacciati da un camion in manovra. La tragedia, avvenuta intorno alle 13 in un’azienda artigiana, ha causato la morte di Stefano Deiana, mentre il suo collega, Abdoulaye Lo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai carabinieri e al personale dello Spresal.

Fausto Durante, segretario della Cgil Sardegna, ha denunciato la situazione, sottolineando che incidenti come questo sono causati da risparmi sui sistemi di protezione e sul taglio delle risorse destinate ai controlli degli ispettori. Durante ha definito l’accaduto un chiaro esempio delle anomalie di un sistema economico che considera la salute e la sicurezza dei lavoratori come costi da eliminare piuttosto che come investimenti necessari.

Oltre a Durante, anche Simona Fanzecco, segretaria della Cgil Cagliari, ha dichiarato che l’incidente evidenzia la necessità di risorse adeguate nel settore della sicurezza lavorativa. Ha esortato a investire in formazione e prevenzione, suggerendo di valorizzare il ruolo dei Responsabili dei lavoratori per la sicurezza e di aumentare i controlli da parte degli organismi ispettivi. La Cgil ha chiesto misure concrete per evitare ulteriori vittime e incidenti sul lavoro.

In un comunicato, i sindacati hanno richiesto il rispetto degli impegni presi nel Patto di Buggerru, sottoscritto il 4 settembre, che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. Questo patto, firmato dalla presidente Todde e dai sindacati, è stato celebrato in un evento commemorativo per ricordare l’eccidio del 1904, e rappresenta un impegno per garantire le condizioni di sicurezza e protezione necessarie per i lavoratori.

La situazione attuale richiede un’attenzione urgente e un intervento deciso per affrontare le problematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché tragedie come quella di Elmas non si ripetano più. La salute dei lavoratori deve essere una priorità, e le autorità devono assicurarsi che vengano adottate misure idonee per tutelare i diritti e la sicurezza di chi lavora.