Tragedia a Dolton nel sud di Chicago

Da stranotizie
Una famiglia della zona sud dei sobborghi ha iniziato l’anno nuovo con una grande tragedia dopo che un loro caro, una amata bisnonna, è stata uccisa in un incidente d’auto con fuga.
Harriet Reynolds aveva lasciato la sua casa nel complesso di Our Savior’s Senior Housing su Indiana Avenue a Dolton la vigilia di Capodanno. La 72enne stava camminando verso una stazione di servizio sullo stesso blocco quando è stata investita da un’auto, secondo quanto affermato da sua figlia, Consuela Vernor.
La figlia ha dichiarato che questo evento sta devastando la sua famiglia e si è chiesta cosa sarebbe successo se fosse accaduto a sua madre, sottolineando che l’auto l’ha investita e poi è fuggita, mentre Harriet era a meno di mille piedi dalla sua abitazione.
Eva Mitchell, amica di Reynolds, l’ha descritta come una persona dolce.
Mitchell ha anche affermato che i responsabili dell’incidente dovevano essersi resi conto di aver colpito qualcosa e avrebbero potuto fermarsi per vedere se Reynolds stava bene, invece sono fuggiti.
La polizia di Riverdale è stata contattata da NBC Chicago per avere informazioni sull’incidente e si stava aspettando una risposta.
Secondo Vernor, la polizia le ha assicurato che troveranno e arresteranno la persona che ha ucciso sua madre, e la sua unica speranza è che l’arresto avvenga presto.

