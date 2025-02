Tragedia a Cremona: Studente di 14 anni muore durante l’ora di ginnastica per un malore improvviso

Un grave incidente si è verificato a Cremona, dove uno studente di 14 anni, iscritto alla 1C dell’Istituto Torriani, è morto durante un’ora di ginnastica. L’episodio è accaduto lunedì 10 febbraio intorno alle 9:30 del mattino. Durante una lezione di educazione fisica, mentre i compagni partecipavano a una staffetta, il ragazzo ha avvertito un malore e si è accasciato sul pavimento. Il docente presente ha immediatamente tentato di rianimarlo, seguito dai sanitari del 118, che sono intervenuti prontamente. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, il giovane ha perso la vita alcune ore dopo. La tragedia ha colpito la comunità scolastica e suscitato grande dolore tra i compagni di classe e gli insegnanti. La scuola è vicina alla famiglia del ragazzo in questo momento difficile e offre supporto a chiunque ne abbia bisogno. Questo evento drammatico ha messo in evidenza l’importanza della salute degli studenti e la necessità di essere pronti ad affrontare situazioni d’emergenza nelle scuole. Le indagini sulle cause del malore sono in corso. La notizia ha suscitato un forte impatto emotivo, evidenziando la fragilità della vita, specialmente tra i giovani. Attualmente, l’articolo è in aggiornamento per fornire ulteriori dettagli su questa triste vicenda.