Tragedia a Cremona: 15enne investita da un autobus mentre attraversa con il semaforo rosso

Una ragazza di 15 anni ha tragicamente perso la vita a Cremona, investita da un autobus extraurbano mentre stava andando a scuola. L’incidente è avvenuto il 31 gennaio intorno alle 7.40 in via Dante, dove la giovane avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. I sanitari hanno dichiarato che la ragazza è morta sul colpo a causa dell’impatto. L’autista del bus, un uomo di 55 anni, ha accusato un malore subito dopo l’incidente ed è stato portato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni di salute sono risultate buone e non è stato ricoverato.

Le testimonianze degli studenti che si trovavano a bordo del bus sono state raccolte dalla Polizia Locale; alcuni hanno descritto di aver sentito un rumore “sordo” e “un botto”. Il bus è stato posto sotto sequestro per le indagini, mentre la viabilità nella zona è stata compromessa. La Polizia sta attualmente ricostruendo la dinamica dell’incidente, utilizzando sia i racconti dei testimoni che le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Questo incidente segue un altro grave evento avvenuto nelle stesse ore, che ha visto la morte di un 21enne a Tivoli. La tragica fatalità della ragazza di Cremona aggiunge dolore alle statistiche già allarmanti riguardanti la sicurezza stradale in Italia. Gli agenti continuano le indagini per comprendere meglio le cause di questo drammatico evento.