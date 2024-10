Tragedia a Costa Volpino: giovane di 18 anni uccisa in casa, indagini tra amici e conoscenti

Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata tragicamente uccisa a coltellate nella sua abitazione a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. L’omicidio è avvenuto in un appartamento al terzo piano di un condominio situato in via Nazionale. Secondo le ricostruzioni, dopo essere stata colpita con diverse coltellate nella parte superiore del corpo, Sara sarebbe riuscita a uscire dall’abitazione, ma è caduta esanime poco dopo. Sulla scena del delitto sono state trovate tracce di sangue sul pianerottolo e sulle scale, insieme a impronte di un piede scalzo.

Al momento del delitto, Sara si trovava in compagnia di un’amica, la quale era uscita per prendere qualcosa da bere. Tornata, ha trovato la ragazza moribonda in casa e ha immediatamente cercato aiuto. Un vicino di casa, allertato dalle sue urla, è uscito e ha tentato senza successo di rianimarla, prima di contattare le forze dell’ordine.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e di identificare il colpevole, così come il possibile movente. Attualmente, gli inquirenti stanno concentrando le loro attenzioni sul contesto familiare e sulle conoscenze di Sara. La ragazza viveva con la madre, in quanto i genitori erano separati, e avrebbe compiuto 19 anni nei prossimi giorni.

Il sostituto procuratore Giampiero Golluccio è presente sul luogo del delitto e coordina le indagini insieme al Procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli. Nonostante la tragicità dell’omicidio, le prime informazioni non indicano che si tratti di una rapina finita male. La comunità di Costa Volpino è scossa dalla notizia di questo tragico evento e le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto e per portare alla giustizia il responsabile di questo grave crimine. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti e contribuire con le indagini.