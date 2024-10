Tragedia a Corsano: il Sindaco Biagio Raona muore d’infarto dopo un ricovero in pronto soccorso, avviata un’inchiesta

Una tragedia ha colpito Corsano, in provincia di Lecce, con la morte del sindaco Biagio Raona, avvenuta a causa di un infarto. Raona, 64 anni, era stato dimesso poche ore prima dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Panico di Tricase, dove era stato visitato dopo aver accusato dolori al petto. La notte tra il 14 e il 15 ottobre, mentre si trovava a casa con la moglie, si è verificato il malore fatale. I soccorritori, accorsi per tentare di rianimarlo, hanno potuto solo constatarne il decesso.

La famiglia ha presentato un esposto, richiedendo l’autopsia, che è stata disposta per giovedì 17 ottobre, portando così all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Lecce per accertare eventuali responsabilità. I familiari di Raona mettono in dubbio le decisioni prese dal personale medico durante la sua visita, poiché, nonostante i dolori avvertiti, il sindaco era stato mandato a casa senza che fosse riscontrato nulla di preoccupante.

Biagio Raona, alla sua terza legislatura come sindaco di Corsano, era un odontoiatra e rappresentava la lista civica “Corsano Futura”. Era stato rieletto nel giugno scorso con un notevole consenso popolare, ricevendo 1.955 voti, pari al 57,93%. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, che ha proclamato due giorni di lutto cittadino. Il vice sindaco, Francesco Caracciolo, ha dichiarato che questa scelta era “opportuna e doverosa” per esprimere rispetto e partecipazione al dolore della famiglia.

Biagio Raona lascia la moglie Dora, i figli Pierluigi, Angelo ed Edoardo, e sarebbe diventato nonno a breve. I preparativi per il funerale, inizialmente fissato per mercoledì nella chiesa parrocchiale di San Biagio, sono stati rinviati e la camera ardente è stata chiusa su disposizione del magistrato di turno. La scomparsa del sindaco ha suscitato grande commozione e riflessione sulla gestione delle emergenze sanitarie.