Tragedia a Città di Castello: Rintracciato il Batterio Listeria Monocytogenes in un Prodotto Porrino

Tragedia a Città di Castello, dove una donna di poco più di 60 anni è deceduta dopo aver consumato coppa di maiale contaminata dal batterio Listeria monocytogenes, presente a livelli superiori ai limiti consentiti. La Procura di Perugia ha avviato un procedimento per omicidio colposo nei confronti del titolare dell’azienda produttrice. La donna, già affetta da altre patologie, è morta in ospedale e il decesso è stato attribuito a una infezione da Listeria che ha causato uno stato settico.

La coppa di suino, oggetto dell’indagine, è stata analizzata e il batterio è stato rilevato a concentrazioni superiori ai livelli di sicurezza. In base a quanto riportato dalla clinica Humanitas, la listeriosi è un’infezione che può derivare da cibi crudi contaminati, come carni poco cotte e prodotti lattiero-caseari non pastorizzati. Il batterio Listeria monocytogenes non resiste a processi di cottura o pastorizzazione.

Esistono due forme principali di listeriosi: la gastroenterite e una forma invasiva, sistemica, che può manifestarsi come meningite o sepsi. La contaminazione alimentare è la causa principale dell’infezione da listeria. L’episodio mette in evidenza i rischi associati al consumo di prodotti alimentari non sicuri e l’importanza di garantire controlli rigorosi nella filiera alimentare. La situazione attuale include segnalazioni di altri prodotti ritirati per la stessa contaminazione, sollecitando maggiore attenzione da parte dei consumatori e delle autorità sanitarie.