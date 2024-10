Tragedia a Cinisello Balsamo: Uomo di 61 anni perisce in un smottamento in cantiere

Un uomo di 61 anni è morto a Cinisello Balsamo, vicino a Milano, a causa di uno smottamento avvenuto in un cantiere la domenica 13 ottobre. L’evento si è verificato attorno alle 17:00, mentre l’uomo stava cercando di risolvere un problema di infiltrazioni d’acqua nel garage sotterraneo della sua abitazione situata in via Alessandro Volta. Durante i lavori di scavo, una voragine si è aperta improvvisamente sotto i suoi piedi, facendolo precipitare in una buca profonda circa 2,5 metri.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Le operazioni di salvataggio sono state rese difficili a causa dell’instabilità del sito, che rappresentava un rischio anche per i soccorritori. Il primo obiettivo degli operatori è stato stabilizzare l’area per prevenire ulteriori crolli prima di procedere con il recupero dell’uomo intrappolato. Nonostante gli sforzi, per il 61enne non c’è stato nulla da fare; è stato dichiarato morto.

Gli interventi sono stati supportati da squadre specializzate dell’Urban Search and Rescue (Usar) e un nucleo cinofili, con l’intenzione di localizzare rapidamente la persona sepolta. La dinamica dell’incidente è ancora soggetta a indagini per chiarire con precisione le cause dello smottamento che ha colpito il cantiere, situato in una zona residenziale di Cinisello Balsamo, al confine con Cusano Milanino.

Questo tragico episodio mette in evidenza i rischi associati ai lavori edili, in particolare in situazioni di scavo, dove la sicurezza deve essere prioritariamente considerata. Anche se i dettagli sul procedimento di lavoro e sulla condizione del cantiere sono in fase di accertamento, l’incidente ha destato l’attenzione sulle misure preventive che devono essere adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri. La comunità locale è in lutto per la perdita dell’uomo e la situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nel settore edile.