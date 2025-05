Tragedia a Cesano Maderno: 14enne travolta dal treno

Una ragazzina di 14 anni è morta travolta da un treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, intorno alle 19 di mercoledì 14 maggio. Secondo le prime indagini, non si sarebbe trattato di suicidio, ma di un incidente: la giovane, con le cuffie nelle orecchie, avrebbe tentato di attraversare un passaggio a livello mentre le sbarre erano abbassate per l’arrivo di un treno regionale diretto a Milano. In passato, l’area ha già registrato incidenti mortali simili, il che ha portato il Comune a pianificare la costruzione di un sovrappasso ferroviario.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, che stanno conducendo le indagini. Anche il sindaco, Gianpiero Bocca, si è recato sul luogo dell’incidente. La giovane stava ascoltando musica e non si è accorta del treno in arrivo, come confermato dalle autorità.

Poco meno di un anno fa, il Comune di Cesano Maderno aveva firmato un accordo con Ferrovie Nord per la costruzione di un sovrappasso pedonale, il cui costo si aggira attorno ai 2,25 milioni di euro. L’opera è stata programmata per garantire la sicurezza degli utenti e facilitare l’accesso al centro cittadino.

Questa tragedia ha riacceso l’attenzione della comunità sui rischi legati alla traversata dei binari in quella zona.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it