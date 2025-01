Tragedia a Cernusco Lombardone: 30enne investito da un treno durante l’attraversamento dei binari

Tragedia a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, dove un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno. L’incidente è avvenuto la sera di sabato 25 gennaio, appena oltre la stazione locale, sulla linea Milano-Lecco via Carnate, una delle più trafficate della Lombardia. Le circostanze che hanno portato alla sua morte non sono chiare, ma non sembra si tratti di un gesto intenzionale. L’uomo si trovava sui binari in una zona dove la ferrovia attraversa dei campi, al confine con Merate.

Il convoglio che lo ha investito era diretto a Lecco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un’automedica e un’autoinfermieristica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’uomo, reso irriconoscibile dall’impatto, è stato identificato tramite la sua patente di guida.

In aggiunta ai soccorritori, sono arrivati anche i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, i vigili del fuoco di Merate, i carabinieri e la Polizia ferroviaria. Presenti sul luogo anche autorità locali come l’assessore alla Sicurezza Antonio De Luca. L’incidente ha causato ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Lecco via Carnate, con molte corse sospese poco prima dell’inizio di uno sciopero che è scattato alle 21 dello stesso giorno. La tragedia ha suscitato preoccupazione per la sicurezza ferroviaria e un richiamo all’importanza di misure preventive.