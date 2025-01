Tragedia a Castelfranco di Sotto: Carmela De Lucia e il rischio di monossido di carbonio

Tragedia a Castelfranco di Sotto, provincia di Pisa, dove il corpo di una donna di 72 anni, Carmela De Lucia, è stato rinvenuto in un alloggio popolare. Il macabro ritrovamento è avvenuto il 3 dicembre, quando alcuni vicini, allarmati da un principio di incendio nell’appartamento della donna, hanno avvisato le autorità. Si sospetta che la causa della morte sia da attribuirsi a un avvelenamento da monossido di carbonio.

Carmela De Lucia viveva da sola in un’abitazione assegnata dall’Azienda Per l’Edilizia Sociale di Pisa (Apes) e, stando alle informazioni, risultava regolarmente assegnataria dell’alloggio da diversi anni. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, mentre anche il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, ha presenziato per seguire l’andamento della situazione.

Secondo le ricostruzioni iniziali, la signora De Lucia potrebbe essere deceduta prima dello sviluppo dell’incendio. Le indagini preliminari suggeriscono un possibile decesso per avvelenamento da monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, noto per i suoi effetti letali, specialmente in ambienti chiusi. Non è raro che questo tipo di avvelenamento si verifichi in contesti domestici, come dimostra un recente incidente avvenuto ad Alessandria, dove un uomo di 65 anni e due donne sono rimasti intossicati. In quel caso, il gas sarebbe stato emesso da una caldaia alimentata a metano.

Il monossido di carbonio può accumularsi rapidamente in spazi chiusi e gli effetti avversi sul corpo umano possono manifestarsi in breve tempo. I sintomi di avvelenamento includono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e confusione. La difficoltà nel riconoscere la presenza di questo gas rende fondamentale prestare attenzione e adottare misure di sicurezza, soprattutto in presenza di apparecchi alimentati a combustibili fossili.

La morte di Carmela De Lucia rappresenta un tragico promemoria della potenziale pericolosità del monossido di carbonio e dell’importanza di monitorare la sicurezza domestica per prevenire simili eventi in futuro.