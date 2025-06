Tragedia a Cairo Montenotte: giovane di 19 anni trovato morto

Un giovane di 19 anni, originario del Marocco e residente a Cairo Montenotte, è stato trovato morto vicino a un’ex centrale elettrica il 11 giugno. Inizialmente, si era ipotizzato un incidente collegato a un passaggio a livello ferroviario, ma le indagini si sono spostate verso una possibile ipotesi di suicidio.

Secondo gli investigatori, il ragazzo sarebbe salito all’ultimo piano dell’edificio dismesso e si sarebbe lanciato nella tromba delle scale. Il suo corpo è stato rinvenuto da un amico che ha subito allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo è attualmente in obitorio per ulteriori accertamenti.

Tra gli elementi esaminati dagli inquirenti c’è un biglietto che il giovane avrebbe lasciato, il quale potrebbe chiarire le motivazioni del gesto. Un possibile motivo di malessere è la mancata ammissione all’esame di maturità, evento che il ragazzo, iscritto a un Istituto Tecnico Industriale, aveva vissuto con grande disagio.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Cairo Montenotte, dove il giovane era conosciuto anche per il suo servizio volontario presso la Croce Bianca. La madre è intervenuta sul luogo ed è stata soccorsa in stato di choc. La Procura di Savona sta valutando l’apertura di un fascicolo per indagini più approfondite.

Le autorità non escludono che il giovane si trovasse nell’ex centrale per motivi diversi dal suicidio e stanno anche considerando l’ipotesi dell’esplorazione urbana, una pratica frequente tra i giovani. Gli investigatori continueranno ad ascoltare amici e familiari per ricostruire le ultime ore della vittima.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it