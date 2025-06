Tragedia a Budoia: 75enne muore nel tentativo di spegnere un incendio

Il 1° giugno a Budoia, in provincia di Pordenone, è avvenuta una tragedia: Fabio Zanolin, 75 anni, è deceduto a causa di intossicazione da fumi mentre tentava di spegnere un incendio nel garage di casa, originato probabilmente da un cortocircuito nella lavatrice. L’episodio si è verificato intorno alle 15:15 in via Cialata. Zanolin, ex commerciante di piastrelle molto stimato nella comunità, ha avvertito un forte odore di fumo ed è sceso per verificare la situazione, ma il denso fumo gli ha fatto perdere i sensi. I soccorsi, compresi i vigili del fuoco e il personale del 118, si sono rivelati inefficaci e l’uomo è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, anche con il nucleo Nbcr, e le forze dell’ordine. La lavatrice è stata sequestrata per accertamenti e si stanno indagando le cause dell’incendio, con l’ipotesi principale che rimanga quella del cortocircuito elettrico.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità di Budoia, dove Zanolin era molto benvoluto. La moglie, Fiorella, ha cercato di richiamarlo senza successo. Il sindaco Ivo Angelin ha definito Zanolin una persona generosa, sottolineando il vuoto lasciato nella comunità e manifestando vicinanza alla famiglia.

