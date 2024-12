Tragedia a Bondone: Riccardo Scalmazzi muore a 57 anni per encefalite dopo morso di zecca

Riccardo Scalmazzi, 57 anni, è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo due mesi di agonia causata da un’encefalite provocata dal morso di una zecca. Originario di Gavardo, nel Bresciano, e cresciuto a Serle, risiedeva da tempo a Bondone, in Trentino. Era un amante della montagna e un volontario molto attivo nel gruppo locale degli Alpini. La sua malattia è iniziata circa due mesi prima della morte, con sintomi inizialmente sottovalutati. Dopo un primo ricovero, i medici hanno identificato l’encefalite, un’infiammazione del sistema nervoso centrale provocata da una zecca infetta. Nonostante i tentativi di cura, le sue condizioni hanno continuato a deteriorarsi nelle ultime settimane, sino al triste epilogo.

L’encefalite da zecca è una malattia virale trasmessa tramite il morso di zecche infette, riconosciuta per la prima volta in Italia nel 1994 in provincia di Belluno. I sintomi inizialmente possono sembrare assimilabili a quelli dell’influenza, ma nei casi più gravi, come quello di Scalmazzi, possono evolvere in meningite o encefalite con esiti fatali. La morte di Scalmazzi rappresenta il terzo decesso per encefalite da zecca registrato in Trentino negli ultimi tre anni. L’assessora provinciale alla salute, Stefania Segnana, ha evidenziato l’aumento di casi di TBE (Tick-Borne Encephalitis) e della malattia di Lyme, attribuendo questo incremento alla diffusione delle zecche in aree montane e boschive.

In Trentino, la vaccinazione contro la TBE è gratuita e consigliata per chi frequenta ambienti a rischio per motivi di lavoro o svago. Tuttavia, l’assessora ha sottolineato l’importanza di una maggiore consapevolezza tra i cittadini per adottare comportamenti preventivi che possano ridurre i rischi. La comunità di Bondone è stata profondamente colpita dalla scomparsa di Scalmazzi, che verrà ricordato per la sua dedizione come alpino e per la passione con cui realizzava presepi ogni Natale. Il gruppo Alpini ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha sempre messo al primo posto il bene della comunità, sottolineando che “senza di lui, il nostro gruppo non sarà più lo stesso”, ha affermato il capogruppo Sergio Valerio.