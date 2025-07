Tragedia a Belluno, ragazza di 15 anni morta per frana

Una tragedia ha colpito la provincia di Belluno, precisamente nel comune di Borgo Valbelluna. Una ragazza di 15 anni, residente nella zona, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto al Cesana Beach di Lentiai, un chiosco situato lungo il fiume Piave.

Le prime ricostruzioni indicano che la giovane, insieme a due amiche, si era arrampicata su un pendio per scattare alcune foto panoramiche. Durante l’operazione, una frana ha colpito il gruppo, liberando una serie di massi e detriti dalla scarpata. Un grosso masso ha travolto la ragazza, che non ha avuto scampo.

Una delle amiche, di 16 anni, è stata ferita, riportando fratture, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. La terza adolescente del gruppo è rimasta illesa. I soccorsi del Suem 118 sono intervenuti tempestivamente, utilizzando anche mezzi fluviali, ma nonostante le manovre di rianimazione effettuate, non è stato possibile salvare la ragazza.

I Carabinieri della Compagnia di Belluno sono giunti sul luogo per effettuare rilievi e accertamenti volti a chiarire le circostanze dell’incidente, che ha profondamente scosso la comunità. Questo evento drammatico segue un altro tragico episodio avvenuto di recente, in cui una bambina di 10 anni è annegata nelle acque del Piave.