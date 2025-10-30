Tragedia a Bellaria: morto il fratello di Andrea Delogu

Un tragico evento ha colpito la conduttrice Andrea Delogu: suo fratello Evan Oscar è morto in un incidente stradale all’età di 18 anni. L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio a Bellaria Igea Marina, quando il giovane, in sella a una moto Benelli 750, ha perso il controllo del veicolo lungo via Vittor Pisani. Non è riuscito a evitare un palo della luce, e dopo un violento impatto ha colpito un secondo palo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, il ragazzo non è sopravvissuto.

Walter Delogu, il padre di Andrea e di Evan, ha condiviso il suo dolore sui social, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e ricordando il legame speciale tra i due figli: “Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan”. Solo un mese prima, Andrea aveva pubblicato un post affettuoso su Instagram, descrivendo il fratello come “il più bello del mondo”.

Anche in un post di giugno, Andrea aveva condiviso un’immagine di famiglia in cui Evan era ritratto mentre la aspettava davanti casa.

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso le sue condoglianze e sottolineato la necessità di attendere il dissequestro della salma prima di contattare la famiglia. Ha fornito dettagli sull’incidente, confermando che Evan stava procedendo su una strada dritta e senza incroci e che ha perso il controllo della moto. Ha concluso esprimendo il suo dispiacere per la perdita di una vita così giovane.