Tragedia a Battipaglia: Muore il Professore Giuseppe Francione durante una gita scolastica

Tragedia durante una gita scolastica per gli studenti di Battipaglia, quando il professor Giuseppe Francione, 67 anni, si è sentito male mentre viaggiava verso Napoli. L’autista ha fermato il bus sulla A3 nei pressi di Torre del Greco per richiedere soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, Francione è deceduto a causa di un infarto fulminante. Il professore, stimato e amato dai suoi alunni, stava per andare in pensione.

Il viaggio, inizialmente un’esperienza educativa, si è trasformato in un dramma, lasciando un segno indelebile nella memoria degli studenti e dei colleghi presenti. Francione insegnava presso l’istituto comprensivo “Sandro Penna” e aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio del territorio come geologo, contribuendo alla divulgazione scientifica. Inoltre, era conosciuto per la sua umanità e il suo impegno professionale.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Ottati, dove Francione risiedeva, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte di familiari, amici e alunni. Anche l’Ordine dei Geologi ha voluto omaggiare il professor Francione, sottolineandone la professionalità e il valore umano. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso un messaggio di tristezza, evidenziando la perdita di un eccellente professionista e di un uomo buono legato alla comunità. Si tratta di una tragedia che ha toccato profondamente tutti coloro che lo conoscevano, e il suo ricordo rimarrà vivo tra gli alunni e gli abitanti del paese.