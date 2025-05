Tragedia a Barletta: Bimbo di 4 anni muore dopo caduta dalla bici con il padre, indagini della Polizia in corso

Un bambino di quattro anni è tragicamente deceduto a Barletta dopo una caduta dalla bicicletta. L’episodio è avvenuto in un garage di via Lattanzio, dove il padre, mentre scendeva una ripida rampa su una bici a pedalata assistita, ha perso l’equilibrio, cadendo insieme al figlio. Il piccolo ha colpito violentemente la testa e, secondo le prime indagini, sembra che non indossasse un caschetto di protezione. L’impatto ha causato un trauma cranico letale.

Trasportato con urgenza all’ospedale Dimiccoli di Barletta, il bambino è arrivato al pronto soccorso già privo di vita. I medici hanno tentato rianimazioni per circa un’ora, ma ogni sforzo è stato vano. Sulla vicenda indaga la polizia, sotto il coordinamento della procura di Trani, esaminando la posizione del padre e sequestrando la bicicletta coinvolta. Sono state ascoltate anche le persone che si trovavano sul luogo dell’incidente e che hanno prestato i primi soccorsi.

Questo incidente non è isolato: di recente, un altro bambino di sei anni è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo a Castelvetrano, in Sicilia. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco.

La sicurezza dei bambini su biciclette è un tema cruciale, e questo tragico evento mette in evidenza l’importanza di utilizzare dispositivi di protezione, come i caschetti, per prevenire simili incidenti in futuro. La comunità rimane scossa da questa perdita, evidenziando la vulnerabilità dei più piccoli.