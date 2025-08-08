Tragedia a Bagheria, giovane annegata durante festa di laurea

Una tragedia ha colpito la comunità di Bagheria, in provincia di Palermo, dove una giovane donna, Simona Cinà, è tragicamente morta annegata in piscina durante una festa di laurea. L’accaduto si è svolto in circostanze ancora da chiarire, e i dettagli iniziali emersi dall’autopsia indicano la presenza di acqua nei polmoni della vittima.

Dopo le indagini preliminari, il corpo di Simona è stato restituito alla famiglia, che ha celebrato i funerali venerdì 8 agosto nella Chiesa Madre di Capaci. La cerimonia è iniziata in ritardo a causa di un incidente stradale che ha causato ingorghi nel traffico. Durante l’ultima celebrazione, il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, ha proclamato il lutto cittadino e il sacerdote don Giuseppe Salamone ha sollecitato una completa chiarezza su quanto accaduto nei 40 o 50 minuti precedenti alla tragedia.

Numerose compagne di squadra dell’Acds Capacense hanno partecipato alle esequie, indossando magliette bianche con il numero 24 di Simona e il suo cognome, in segno di omaggio e solidarietà. La comunità si trova ora a far fronte a una perdita devastante, con la speranza che la verità emerga su questo tragico incidente.