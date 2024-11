Tragedia a 51 anni: Fatmir Isufi perde la vita schiacciato da una gru

Un incidente tragico si è verificato a Torino, all’interno di un cantiere di un impianto di potabilizzazione delle acque in corso Unità d’Italia, dove un operaio di 51 anni, Fatmir Isufi, ha perso la vita schiacciato dal braccio di una gru. Isufi, residente ad Arcore e dipendente della ditta Palingeo srl, si trovava sul posto mentre stava lavorando alla costruzione di una struttura per una nuova vasca di pompaggio. Durante i lavori, il braccio della gru ha ceduto improvvisamente, colpendo l’operaio e provocandone la morte istantanea.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per Isufi non c’è stato nulla da fare. Anche il figlio dell’uomo era presente nel cantiere, ma fortunatamente è rimasto illeso, sebbene in evidente stato di choc per quanto accaduto. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl Torino, sono state chiamate a indagare sulle cause dell’incidente e a ricostruire la dinamica esatta.

In un altro episodio drammatico, nello stesso giorno a Ercolano, in provincia di Napoli, si è verificata una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, che ha causato la distruzione dell’impianto. L’esplosione ha generato un boato avvertito nei comuni vicini e ha prodotto una colonna di fumo bianco visibile a grande distanza. Al momento, il bilancio è di almeno tre vittime. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare, ma si sospetta che possano essere collegate ai materiali stoccati all’interno della fabbrica.

Questi tragici eventi mettono in evidenza la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro e di attuare misure preventive adeguate per evitare incidenti simili in futuro. La morte di Fatmir Isufi e le vittime dell’esplosione a Ercolano sono un monito della precarietà e dei rischi associati a determinati lavori, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei cantieri e nelle industrie.