Tragedia a 21 Anni: Davide Alexandra Garufi e l’Indagine per Istigazione al Suicidio dopo Insulti Online

Si indaga per istigazione al suicidio nel caso di Davide Garufi, un 21enne di Sesto San Giovanni che si è suicidato nella sua casa con una pistola legalmente detenuta dal padre. Su TikTok aveva condiviso il suo percorso di scoperta dell’identità di genere, prima presentandosi come transgender e chiedendo di essere chiamato Alexandra, per poi tornare al nome Davide e identificarsi come non binary. Questo cambiamento lo ha reso bersaglio di gravi insulti online, ora al vaglio degli investigatori.

Davide si è tolto la vita tra il 19 e il 20 marzo 2023, ma non ha lasciato messaggi d’addio. La Procura di Monza ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, indagando se gli insulti ricevuti online possano aver contribuito alla sua decisione. Gli investigatori hanno sequestrato il suo telefono per esaminare eventuali comunicazioni con i follower.

Garufi lavorava come commesso e aveva una presenza significativa su TikTok, dove raccontava aspetti della sua vita e il suo percorso di transizione. Gli attacchi online sono aumentati con il numero dei suoi follower e, secondo una vicina, Davide viveva un significativo malessere a causa degli insulti omofobi. Altri fattori di stress includevano incomprensioni con i genitori e il lutto per la perdita della sorella.

Le indagini mirano a capire se le offese e la pressione sociale abbiano influito sulla sua decisione di compiere l’estremo gesto. I carabinieri stanno raccogliendo ulteriori testimonianze per chiarire la situazione.