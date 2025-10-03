Traforo del Mortirolo: soluzione per la viabilità in Valtellina

“Olimpiadi sì, ma prima c’è tempo per costruire il traforo”, scriveva Paolo Oberti nel periodo dell’assegnazione dei Giochi invernali. La Valtellina è spesso a rischio di blocchi stradali, come dimostrano i recenti smottamenti che hanno interessato la SS 36, causando lunghe code. Oberti, ex parlamentare e presidente di So.Log, esprime incredulità di fronte all’idea del sindaco di Morbegno di collegare la Bassa Valle a Bergamo con un tunnel, suggerendo che questo ridurrebbe l’Alta Valtellina a una mera riserva. Oberti critica anche l’assenza di attenzione da parte dei politici riguardo al traforo del Mortirolo, considerato da lui fondamentale per migliorare la viabilità della provincia. Riferendosi a un ex ministro, sottolinea che alcuni politici hanno trascurato il progetto, mentre Jonny Crosio ha tentato di avanzare un’iniziativa legislativa. Recentemente, la caduta di un masso ha bloccato la SS 36 e interrotto la ferrovia, evidenziando la fragilità delle infrastrutture che collegano Valtellina e Valchiavenna al resto della Lombardia. Oberti si domanda quale occasione migliore delle Olimpiadi potesse esserci per promuovere la realizzazione del traforo. Sottolinea che la Regione e l’assessore Sertori non hanno preso in considerazione questa opportunità, e avverte che, in caso di ulteriori frane durante le gare, la situazione potrebbe risultare imbarazzante.