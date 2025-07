Traffico intenso sulle autostrade italiane oggi: le ultime notizie

Il traffico sulle autostrade italiane risulta oggi, 16 luglio 2025, particolarmente congestionato per via dell’afflusso intenso di veicoli e di lavori in corso. I tratti più critici comprendono l’A1, l’A14 e l’A4, con situazioni di rallentamento diffuse.

Sulla A1 Milano-Napoli, si registrano code significative: alle 15:58, oltre 3 km di congestione si segnalano tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest in direzione Milano. Alle 15:54, un ulteriore rallentamento di 4 km è stato notato tra Bivio Variante e Badia, questa volta verso Firenze. La situazione si aggrava con un altro ingorgo di 3 km tra Fidenza e Fiorenzuola.

Nel tratto A1, il traffico rimane intenso anche in altre zone. Un incidente ha causato la chiusura dell’uscita di Cormano, con deviazioni consigliate tramite Sesto San Giovanni. Allo stesso tempo, un incendio tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 sta contribuendo ai disagi.

Sul fronte della A14 Bologna-Taranto, si segnalano code di 2 km tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per un veicolo in avaria, e altre congestioni tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1. Anche la A4 Torino-Trieste non è immune a rallentamenti, con code tra Nodo di Pero e Milano est.

Infine, a causa di lavori programmati, il tratto A1 Panoramica è chiuso tra bivio Direttissima e Roncobilaccio fino alle 17:00. Il disagio è accentuato da forti venti segnalati tra San Severo e Foggia.