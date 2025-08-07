29.1 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Attualità

Traffico intenso sulle autostrade italiane il 7 agosto 2025

Da StraNotizie
Traffico intenso sulle autostrade italiane il 7 agosto 2025

Il 7 agosto 2025, molte autostrade italiane stanno affrontando un traffico congestionato, caratterizzato da numerosi rallentamenti e disagi causati sia dall’aumento del flusso automobilistico estivo sia da incidenti e lavori in corso. Tra le situazioni più critiche, si rilevano una coda di 6 km sulla A1 Milano-Napoli e una di 3 km sulla A26 Genova-Voltri.

Sulla A1 Milano-Napoli, gli automobilisti possono incontrare code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Napoli, a causa del traffico intenso. In direzione opposta, un incidente ha generato una coda di 6 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Anche il tratto tra Firenze Impruneta e Calenzano presenta rallentamenti legati al traffico intenso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, si segnalano code tra Bologna San Lazzaro e Imola, nonché tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre per traffico intenso. Un rallentamento è presente anche tra Ortona e Lanciano nella stessa direzione, mentre forti venti si stanno facendo sentire tra San Severo e il bivio A14-A16.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, un veicolo in avaria ha generato una coda di 3 km tra Ovada e Masone. Si osservano rallentamenti anche sull’A9 Lainate-Como Chiasso, a causa del traffico intenso e nell’area del Traforo del Monte Bianco, dove si segnalano attese fino a 45 minuti.

Altre tratte affollate includono la A30 Caserta-Salerno con code di 3 km e la A4 Torino-Trieste con diverse interruzioni per lavori in corso. La situazione rimane monitorata dalle autorità.

Articolo precedente
Banche europee nel progetto Dsr, Italia assente nel riarmo
Articolo successivo
Stefania Orlando sogna il Grande Fratello con Anna Pettinelli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.