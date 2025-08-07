Traffico intenso sulle autostrade italiane il 7 agosto 2025

Il 7 agosto 2025, molte autostrade italiane stanno affrontando un traffico congestionato, caratterizzato da numerosi rallentamenti e disagi causati sia dall’aumento del flusso automobilistico estivo sia da incidenti e lavori in corso. Tra le situazioni più critiche, si rilevano una coda di 6 km sulla A1 Milano-Napoli e una di 3 km sulla A26 Genova-Voltri.

Sulla A1 Milano-Napoli, gli automobilisti possono incontrare code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Napoli, a causa del traffico intenso. In direzione opposta, un incidente ha generato una coda di 6 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Anche il tratto tra Firenze Impruneta e Calenzano presenta rallentamenti legati al traffico intenso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, si segnalano code tra Bologna San Lazzaro e Imola, nonché tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre per traffico intenso. Un rallentamento è presente anche tra Ortona e Lanciano nella stessa direzione, mentre forti venti si stanno facendo sentire tra San Severo e il bivio A14-A16.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, un veicolo in avaria ha generato una coda di 3 km tra Ovada e Masone. Si osservano rallentamenti anche sull’A9 Lainate-Como Chiasso, a causa del traffico intenso e nell’area del Traforo del Monte Bianco, dove si segnalano attese fino a 45 minuti.

Altre tratte affollate includono la A30 Caserta-Salerno con code di 3 km e la A4 Torino-Trieste con diverse interruzioni per lavori in corso. La situazione rimane monitorata dalle autorità.