34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Attualità

Traffico intenso oggi in autostrada: ecco le ultime news

Da StraNotizie
Traffico intenso oggi in autostrada: ecco le ultime news

La giornata di oggi, 10 agosto 2025, si presenta particolarmente impegnativa per coloro che viaggiano sulle autostrade italiane. L’intensificazione del traffico ha provocato code e rallentamenti in diverse tratte, con situazioni critiche in prossimità dei principali nodi autostradali.

Sulla A1 Milano-Napoli, si segnala una coda di 4 km tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, causata da un incidente. Traffico intenso ha interessato anche il tratto tra Calenzano e Bivio A1-Variante, con rallentamenti segnalati dal km 267 al km 270. Code a tratti sono state registrate tra Casalpusterlengo e Fidenza, estese per circa 52,6 km, e tra Modena sud e il Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

Situazione critica anche sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce, dove il traffico è bloccato tra Ovada e il Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova a causa di un incidente. Anche sulla A14 Bologna-Taranto si verificano code a tratti, in particolare tra il Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Imola.

Per chi si sposta sulla A22 Brennero-Modena, il traffico rallentato interessa il tratto fra Affi e Trento Nord. Venti forti invece stanno creando problemi di visibilità sulla A23 Palmanova-Tarvisio e sulla A27 Venezia-Belluno, in entrambe le direzioni.

Infine, si segnala una coda di 1 km sulla A30 Caserta-Salerno, dovuta a traffico intenso. L’area di servizio Novate nord sulla A4 Torino-Trieste ha riscontrato una mancanza di benzina a causa di un guasto all’impianto.

Articolo precedente
Chiusura sportelli bancari in Calabria: un dramma sociale
Articolo successivo
Tapo C510W 2K WiFi Camera: 360° Vision, Notte a Colori, IP65
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.