Traffico intenso oggi in autostrada: ecco le ultime news

La giornata di oggi, 10 agosto 2025, si presenta particolarmente impegnativa per coloro che viaggiano sulle autostrade italiane. L’intensificazione del traffico ha provocato code e rallentamenti in diverse tratte, con situazioni critiche in prossimità dei principali nodi autostradali.

Sulla A1 Milano-Napoli, si segnala una coda di 4 km tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, causata da un incidente. Traffico intenso ha interessato anche il tratto tra Calenzano e Bivio A1-Variante, con rallentamenti segnalati dal km 267 al km 270. Code a tratti sono state registrate tra Casalpusterlengo e Fidenza, estese per circa 52,6 km, e tra Modena sud e il Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

Situazione critica anche sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce, dove il traffico è bloccato tra Ovada e il Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova a causa di un incidente. Anche sulla A14 Bologna-Taranto si verificano code a tratti, in particolare tra il Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Imola.

Per chi si sposta sulla A22 Brennero-Modena, il traffico rallentato interessa il tratto fra Affi e Trento Nord. Venti forti invece stanno creando problemi di visibilità sulla A23 Palmanova-Tarvisio e sulla A27 Venezia-Belluno, in entrambe le direzioni.

Infine, si segnala una coda di 1 km sulla A30 Caserta-Salerno, dovuta a traffico intenso. L’area di servizio Novate nord sulla A4 Torino-Trieste ha riscontrato una mancanza di benzina a causa di un guasto all’impianto.