Traffico intenso in Italia: i principali nodi del 8 agosto 2025

Da StraNotizie
Oggi, 8 agosto 2025, si registra una situazione di traffico particolarmente critica sulle autostrade italiane. Rallentamenti e code sono dovuti a incidenti e a condizioni meteorologiche avverse, come forti venti e incendi.

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, si segnala una coda di 8 km tra Badia e Aglio a causa del ripristino di un incidente. Inoltre, ci sono rallentamenti tra Aglio e il bivio con la variante della A1 e code tra San Cesareo e il bivio per Roma sud. Un incendio è stato segnalato tra Caianello e San Vittore in direzione Milano.

L’autostrada A22 del Brennero ha trafficato per oltre 64 km tra Rovereto sud ed Egna Ora. Sull’A4 Torino-Trieste, le code si registrano alla barriera di Milano est in direzione Torino e in uscita a Bergamo provenendo da Milano.

Sull’A14 Bologna-Taranto, forte vento si fa sentire tra Poggio Imperiale e Foggia, mentre il traffico è rallentato tra Giulianova e Val di Sangro. Sulla A16 Napoli-Canosa, ci sono code di 2 km tra Grottaminarda e Benevento, dovute a un incidente.

Altre difficoltà si registrano sull’A7 Milano-Genova, dove una coda di 3 km è segnalata tra Genova Sampierdarena e il bivio per la A7/A12. La situazione complessiva rimane tesa, con diversi tratti del paese affetti da disagi che rendono il viaggio particolarmente impegnativo per gli automobilisti.

Fonti da Autostrade per l’Italia confermano gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.

