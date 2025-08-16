33.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Attualità

Traffico intenso in Italia: disagi sulle autostrade principali

Da StraNotizie
Traffico intenso in Italia: disagi sulle autostrade principali

Oggi, le principali autostrade italiane sono caratterizzate da un’intensa attività di traffico, con notevoli disagi dovuti a code, incidenti e traffico congestionato. Tra le situazioni più problematiche, si registra una coda di 6 km tra Vasto Sud e Val di Sangro sull’A14 a causa di un incidente, e una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso.

Sulla A1 Milano-Napoli, alle 12:56, il traffico è rallentato per 15 km tra Bivio A1-Variante e Badia in direzione Firenze e si segnalano code di 3 km tra Arezzo e Valdarno a causa di un incidente. Rallentamenti si verificano anche tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante, per un totale di 19 km.

Sull’A14 Bologna-Taranto, si riscontrano code di 3 km tra Giulianova e San Benedetto del Tronto, e di 6 km tra Vasto Sud e Val di Sangro, sempre a causa di un incidente. Inoltre, si segnalano code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio per traffico intenso.

Altro traffico congestionato si verifica sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove si registrano code di 3 km tra Pontebba e Ugovizza e di 4 km tra Tarvisio Nord e Pontebba.

Sulle altre autostrade italiane, si riportano code di 5 km sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e di 1 km sull’A7 Milano-Genova. La situazione è complicata a causa del traffico intenso e in alcuni punti anche di guasti a impianti di servizio.

Diverse aree di servizio segnalano mancanza di carburante e guasti ai servizi igienici, rendendo la giornata ancora più difficile per gli automobilisti in viaggio.

Articolo precedente
Ecco un titolo SEO originale per il tuo articolo: “Crisi del credito in Italia: banche e imprese in difficoltà”
Articolo successivo
Avvocati pugliesi lasciano la professione per la tv
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.