Traffico intenso in Italia: disagi sulle autostrade principali

Oggi, le principali autostrade italiane sono caratterizzate da un’intensa attività di traffico, con notevoli disagi dovuti a code, incidenti e traffico congestionato. Tra le situazioni più problematiche, si registra una coda di 6 km tra Vasto Sud e Val di Sangro sull’A14 a causa di un incidente, e una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso.

Sulla A1 Milano-Napoli, alle 12:56, il traffico è rallentato per 15 km tra Bivio A1-Variante e Badia in direzione Firenze e si segnalano code di 3 km tra Arezzo e Valdarno a causa di un incidente. Rallentamenti si verificano anche tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante, per un totale di 19 km.

Sull’A14 Bologna-Taranto, si riscontrano code di 3 km tra Giulianova e San Benedetto del Tronto, e di 6 km tra Vasto Sud e Val di Sangro, sempre a causa di un incidente. Inoltre, si segnalano code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio per traffico intenso.

Altro traffico congestionato si verifica sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove si registrano code di 3 km tra Pontebba e Ugovizza e di 4 km tra Tarvisio Nord e Pontebba.

Sulle altre autostrade italiane, si riportano code di 5 km sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e di 1 km sull’A7 Milano-Genova. La situazione è complicata a causa del traffico intenso e in alcuni punti anche di guasti a impianti di servizio.

Diverse aree di servizio segnalano mancanza di carburante e guasti ai servizi igienici, rendendo la giornata ancora più difficile per gli automobilisti in viaggio.