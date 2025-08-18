32 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Attualità

Traffico intenso in Italia: code e disagi sulle autostrade

Da StraNotizie
Traffico intenso in Italia: code e disagi sulle autostrade

Oggi, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è segnata da diverse code e rallentamenti, causati da incidenti, traffico intenso e maltempo.

Sull’A1 Milano-Napoli, si registra una coda di 5 km tra Fidenza e Parma a causa di un incidente, con un’entrata consigliata verso Bologna a Parma e un’uscita suggerita per chi proviene da Milano a Fidenza. Code si segnalano anche sulla A9 Lainate-Como Chiasso, con 2 km di coda tra Turate e il Bivio A9-A36. Sul A30 Caserta-Salerno, ci sono rallentamenti di 1 km tra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania, sempre per un incidente.

Condizioni di pioggia e temporali interessano vari tratti, inclusi l’A24 Roma-Teramo, dove si segnalano piogge tra Tivoli e San Gabriele-Colledara, e l’A16 Napoli-Canosa, dove i temporali colpiscono tra Tufino e Avellino Ovest.

Su altre autostrade, come la A14 Bologna-Taranto e la A10 Genova-Ventimiglia, le code si estendono rispettivamente per 55,5 km e tra Varazze e il Bivio A10/A26 per traffico intenso. A Genova-Roma, ci sono code di 1 km tra Collesalvetti e Rosignano per lavori in corso.

Infine, i servizi in alcune aree, come il camper service sulla A12 o la mancanza di GPL in altre, possono causare ulteriore disagio ai viaggiatori.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione del traffico, si consiglia di consultare il sito di Autostrade per l’Italia.

Articolo precedente
Ferrari e Leonardo: analisi dei ribassi e supporti recenti
Articolo successivo
Polonia: Rimozione di Monumenti Comunisti e Nuove Leggi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.