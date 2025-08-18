Traffico intenso in Italia: code e disagi sulle autostrade

Oggi, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è segnata da diverse code e rallentamenti, causati da incidenti, traffico intenso e maltempo.

Sull’A1 Milano-Napoli, si registra una coda di 5 km tra Fidenza e Parma a causa di un incidente, con un’entrata consigliata verso Bologna a Parma e un’uscita suggerita per chi proviene da Milano a Fidenza. Code si segnalano anche sulla A9 Lainate-Como Chiasso, con 2 km di coda tra Turate e il Bivio A9-A36. Sul A30 Caserta-Salerno, ci sono rallentamenti di 1 km tra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania, sempre per un incidente.

Condizioni di pioggia e temporali interessano vari tratti, inclusi l’A24 Roma-Teramo, dove si segnalano piogge tra Tivoli e San Gabriele-Colledara, e l’A16 Napoli-Canosa, dove i temporali colpiscono tra Tufino e Avellino Ovest.

Su altre autostrade, come la A14 Bologna-Taranto e la A10 Genova-Ventimiglia, le code si estendono rispettivamente per 55,5 km e tra Varazze e il Bivio A10/A26 per traffico intenso. A Genova-Roma, ci sono code di 1 km tra Collesalvetti e Rosignano per lavori in corso.

Infine, i servizi in alcune aree, come il camper service sulla A12 o la mancanza di GPL in altre, possono causare ulteriore disagio ai viaggiatori.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione del traffico, si consiglia di consultare il sito di Autostrade per l’Italia.